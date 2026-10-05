Кузбассовец упал в обморок и лишился лёгкого: что скрывалось за симптомом

В Кузбассе врачи спасли 64-летнего мужчину с двумя серьёзными диагнозами. Об этом рассказал торакальный хирург-онколог В. М. Гаркуша.

По его словам, всё началось в мае 2026 года. Мужчина обратился к кардиологу из-за эпизодов потери сознания. Во время обследования ему сделали флюорографию – и заподозрили новообразование правого лёгкого.

Пациента направили в Кузбасский клинический онкологический диспансер. Обследование подтвердило злокачественную опухоль нижней доли правого лёгкого ранней стадии.

– Однако такая опухоль не могла объяснить эпизоды потери сознания, – отметил онколог В.М. Гаркуша.

При дообследовании у мужчины выявили серьёзное нарушение работы сердца – АВ-блокаду II степени, Мобитц II. Электрический импульс, который заставляет сердце сокращаться, периодически блокируется. Из-за этого пульс может резко падать, ухудшается кровоснабжение головного мозга – и человек теряет сознание. Такое нарушение опасно и требует немедленного лечения.

Мужчину направили в кардиологический центр. Там в короткие сроки ему имплантировали электрокардиостимулятор – небольшое устройство, которое устанавливают под кожу. Оно контролирует работу сердца и поддерживает нужную частоту сокращений.

Через две недели после этого пациент попал в торакальное отделение онкодиспансера. Операцию выполнили видеоэндоскопически – через небольшой доступ до 4 см. Удалили нижнюю долю правого лёгкого вместе с опухолью и лимфоузлами грудной полости.

Послеоперационный период прошёл без осложнений. На 12-е сутки пациента выписали в удовлетворительном состоянии. Гистология показала первую стадию заболевания – дополнительного лечения не потребовалось.

Как отметил врач, тяжёлые сопутствующие болезни не всегда становятся причиной отказа от операции. Именно для таких сложных случаев есть специализированные онкологические стационары. Там можно оценить и скорректировать риски вместе с профильными специалистами – и при этом не потерять время для лечения онкологии.