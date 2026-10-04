Подросток в Кузбассе похитил у пары 3,6 млн рублей – как такое произошло

Накануне у пожилых супругов из Новокузнецка обманом похитили 3,6 млн рублей, сообщают в воскресенье областные МВД и СУ СК.

Всё началось с того, что неизвестный позвонил 68-летней горожане и заявил, что её обвиняют в переводе денег некоему террористическому государству.

– Собеседник убедил пенсионерку передать накопления для проверки. Поверив звонившему, женщина отдала денежные средства неизвестному, – сказали в полиции.

В качестве курьера аферисты использовали, по версии следствия, 16-летнего подростка из Полысаева. Парень, который уже состоит на учёте, согласился подзаработать и поехал в Новокузнецк. Там он взял деньги у обманутой бабушки и должен был доставить их в условленное место, однако не успел.

– Установили курьера, забравшего сбережения пенсионеров. Им оказался 16-летний житель Полысаева, который состоит на учёте в отделе полиции. Полицейские изъяли у него похищенные 3,6 млн рублей, – сказали в МВД.

Следователи завели на юношу уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По статье грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до миллиона рублей.