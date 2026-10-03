Три месяца без света: в кузбасском СНТ встала ЛЭП

Приставы Новокузнецка на 90 суток остановили работу воздушной ЛЭП на территории садоводческого товарищества.
Как сообщает ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу, в регионе приостановили эксплуатацию воздушной линии электропередач.
Решение приняли судебные приставы отделения по Новокузнецку. Они работают с должниками-юрлицами. Под приостановку попала линия электропередач на территории садоводческого некоммерческого товарищества.
– Суд признал СНТ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, – отметили в ГК ФССП по Кузбассу.
Эта статья касается нарушения правил пользования топливом и энергией, правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок, тепловых сетей и объектов хранения энергоносителей.
Наказание оказалось серьёзным – приостановление деятельности по эксплуатации воздушной линии электропередач на 90 суток. Сотрудники Главного управления исполнили решение суда в полном объёме. А судебные приставы теперь регулярно проверяют, как оно исполняется.