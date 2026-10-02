Три слова и стул: быстрый домашний тест на скрытую деменцию

Возрастные изменения порой дают о себе знать внезапно. Но, как считают специалисты, первые признаки ухудшения когнитивных функций можно заметить и без специальной аппаратуры – понадобятся лишь несколько простых заданий и пара минут.

В разговоре с "Радио 1" врач-гериатр Артём Абраамян рассказал о доступных домашних тестах.

– Есть тест, который проводится около двух-трёх минут. Просим пациента запомнить три слова – допустим, "яблоко", "стол", "собака". Затем говорим нарисовать циферблат часов с определённым временем. После рисунка просим повторить три слова, которые ранее он запомнил. Если вдруг замечаются ошибки – это первый сигнал тревоги, – объяснил эксперт.

По словам специалиста, второй способ проверки требует ещё меньше времени и позволяет определить вероятность падений. Речь идёт о тесте "Встань и иди". Пациент должен подняться со стула, пройти приблизительно три метра, развернуться, вернуться и снова сесть. Это упражнение помогает обнаружить как риск падений, так и возможные когнитивные нарушения.

Гериатр добавил, что посещать специалиста стоит в плановом порядке. Особенно важно записаться на приём, если появились непривычные проблемы с памятью, ориентацией или выполнением повседневных действий.