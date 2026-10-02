Сосиска на завтрак может стоить вам ясного ума: неожиданная связь популярных продуктов и деменции

Команда ученых из 26 международных институтов провела крупное исследование с участием свыше 500 тысяч человек, чтобы понять, как питание связано со старением мозга. Результаты показали: дополнительные 25 граммов мяса глубокой переработки в день – примерно один ломтик бекона или половина сосиски – увеличивают вероятность развития деменции на 44–52%.

Врач-психотерапевт и нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Pravda.Ru объяснила, что угрозу здоровью мозга представляют добавки, которые есть в переработанном мясе.

Главные угрозы в составе промышленных мясопродуктов:

Соль. Провоцирует гипертонию. Высокое давление ухудшает кровоснабжение мозга.

Провоцирует гипертонию. Высокое давление ухудшает кровоснабжение мозга. Трансжиры. Оседают на стенках сосудов. Вызывают атеросклероз и кислородное голодание нервных клеток.

Оседают на стенках сосудов. Вызывают атеросклероз и кислородное голодание нервных клеток. Глутамат натрия. Искажает вкус. При накоплении токсичен для нейронов.

Искажает вкус. При накоплении токсичен для нейронов. "Мясной клей" (трансглютаминаза). Запускает разрушение нервных клеток.

Кроме того, подобная пища также нарушает микрофлору кишечника.

– Из-за такой не совсем правильной пищи меняется микробиом кишечника – и довольно сильно. Кишечник постоянно работает в напряжённом состоянии, – сказала Никитина.

Однако редкое употребление мясных деликатесов безопасно. Для защиты мозга важен здоровый образ жизни. Врачи рекомендуют добавить в рацион овощи, регулярно заниматься спортом, высыпаться и контролировать стресс.

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