Сосиска на завтрак может стоить вам ясного ума: неожиданная связь популярных продуктов и деменции

Россиянам раскрыли, какие скрытые добавки в привычном мясе незаметно провоцируют преждевременное старение мозга.
Команда ученых из 26 международных институтов провела крупное исследование с участием свыше 500 тысяч человек, чтобы понять, как питание связано со старением мозга. Результаты показали: дополнительные 25 граммов мяса глубокой переработки в день – примерно один ломтик бекона или половина сосиски – увеличивают вероятность развития деменции на 44–52%.
Врач-психотерапевт и нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Pravda.Ru объяснила, что угрозу здоровью мозга представляют добавки, которые есть в переработанном мясе.
Главные угрозы в составе промышленных мясопродуктов:
- Соль. Провоцирует гипертонию. Высокое давление ухудшает кровоснабжение мозга.
- Трансжиры. Оседают на стенках сосудов. Вызывают атеросклероз и кислородное голодание нервных клеток.
- Глутамат натрия. Искажает вкус. При накоплении токсичен для нейронов.
- "Мясной клей" (трансглютаминаза). Запускает разрушение нервных клеток.
Кроме того, подобная пища также нарушает микрофлору кишечника.
– Из-за такой не совсем правильной пищи меняется микробиом кишечника – и довольно сильно. Кишечник постоянно работает в напряжённом состоянии, – сказала Никитина.
Однако редкое употребление мясных деликатесов безопасно. Для защиты мозга важен здоровый образ жизни. Врачи рекомендуют добавить в рацион овощи, регулярно заниматься спортом, высыпаться и контролировать стресс.
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