Одышка и забывчивость: врач раскрыл неочевидные предвестники тяжелых болезней

Как отметил медик в беседе с "Радио 1", болезни сердца, рак, диабет и остеопороз – главные угрозы здоровью в пожилом возрасте. Артём Абраамян призывает ежегодно проходить диспансеризацию и не игнорировать скрытые сигналы организма.

Симптомы, требующие обращения к врачу:

• Слабость и одышка при обычных бытовых делах.

• Любые боли, отеки, лихорадка.

• Кашель без повышения температуры.

• Забывчивость и частая потеря вещей.

– Обследование в приоритете у пожилых: измерение внутриглазного давления, аудиометрия, проверка слуха, осмотр стоп, ногтей – это профилактика синдрома диабетической стопы у тех, кто болеет сахарным диабетом. Скрининг остеопороза, денситометрия проводится женщинам старше 65 лет и мужчинам старше 70 лет. Также лабораторный контроль выявления витамина D, B12, фолиевой кислоты, – сказал врач.

Помимо медицинского контроля, для сохранения здоровья критически важно поддерживать социальную и умственную активность. Также пожилым людям желательно ежегодно проходить диспансеризацию.