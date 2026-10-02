Забудьте про горсти БАДов и тяжелый спорт: врач-гериатр раскрыл секреты долгожителей

В беседе с "Радио 1" медик поделился неочевидной формулой защиты от дряхления, где главную роль играют танцы и порции белка. По его словам, главные факторы долголетия – регулярные тренировки и сбалансированный рацион.

Физическая активность:

• Уделяйте аэробным нагрузкам 150–300 минут в неделю (оптимально – 5 раз по 60 минут).

• Выбирайте умеренный темп. Во время занятий вы должны легко поддерживать беседу.

• Занимайтесь ходьбой, плаванием, танцами или легкой гимнастикой.

• При хронических болезнях достаточно ходить по квартире, делать дыхательную гимнастику и махи конечностями.

Питание:

• Стройте рацион вокруг белка. Он поддерживает мышцы и иммунитет.

• Ешьте овощи, фрукты и молочные продукты. Это источники кальция и витамина D.

• Пейте около 1,5 литра жидкости ежедневно.

• Избегайте редких приемов пищи большими порциями и ночных перееданий.

• Ограничьте сахар, соль, колбасы, копчености и фастфуд.

• Принимайте витамины и БАДы строго по назначению врача.

Ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщало, что ученые нашли способ продлевать жизнь. Исследователи разработали препарат, который смог увеличить продолжительность жизни на 25%.