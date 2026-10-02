Забудьте про горсти БАДов и тяжелый спорт: врач-гериатр раскрыл секреты долгожителей

Врач-гериатр Артём Абраамян назвал простые домашние привычки, которые гарантированно сохранят ясный ум и бодрость в старшем возрасте.
В беседе с "Радио 1" медик поделился неочевидной формулой защиты от дряхления, где главную роль играют танцы и порции белка. По его словам, главные факторы долголетия – регулярные тренировки и сбалансированный рацион.
Физическая активность:
• Уделяйте аэробным нагрузкам 150–300 минут в неделю (оптимально – 5 раз по 60 минут).
• Выбирайте умеренный темп. Во время занятий вы должны легко поддерживать беседу.
• Занимайтесь ходьбой, плаванием, танцами или легкой гимнастикой.
• При хронических болезнях достаточно ходить по квартире, делать дыхательную гимнастику и махи конечностями.
Питание:
• Стройте рацион вокруг белка. Он поддерживает мышцы и иммунитет.
• Ешьте овощи, фрукты и молочные продукты. Это источники кальция и витамина D.
• Пейте около 1,5 литра жидкости ежедневно.
• Избегайте редких приемов пищи большими порциями и ночных перееданий.
• Ограничьте сахар, соль, колбасы, копчености и фастфуд.
• Принимайте витамины и БАДы строго по назначению врача.
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