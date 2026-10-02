Яд морского огурца убивает рак груди: врач объяснил, как опасный токсин может стать новым лекарством

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии выделили из морского огурца токсин (гликозид), который эффективно уничтожает клетки рака. Доктор медицинских наук, профессор, онколог Александр Серяков в беседе с "Радио 1" объяснил практическую ценность открытия.

Вещество борется с тройным негативным раком молочной железы. Это самый агрессивный вид опухоли. Он не поддается гормональной терапии и имеет мало вариантов лечения.

– В культуре клеток тройного негативного рака гликозид морского огурца оказывает цитотоксический эффект на опухолевые клетки, причём здоровые клетки не страдают, – передает СМИ слова медика.

Исследование находится на начальном этапе. Ученым предстоит выяснить точный механизм действия вещества. Токсин может разрушать опухоль напрямую, блокировать питание ее сосудов или запускать программируемую гибель раковых клеток.