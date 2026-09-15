Диагноз подруги стал сигналом: как жительница Кузбасса узнала об онкологии

О случае в своих соцсетях рассказал врач-онколог отделения торакальной онкологии Владислав Гаркуша. Так, 70-летняя жительница Анжеро-Судженска пять лет назад самостоятельно обнаружила уплотнение в молочной железе, но к врачу не обратилась.



Спустя годы ее подруге диагностировали опухоль молочной железы – именно это заставило женщину наконец пойти на обследование. В результате у нее также выявили злокачественную опухоль III стадии.

– Пять лет между первым обнаружением уплотнения и обращением к врачу – очень большой срок, – написал в своем канале специалист Кузбасского онкодиспансера.

Врач подчеркивает, что отсутствие симптомов не означает, что заболевание не развивается.