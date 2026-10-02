Секретное оружие против депрессии: врач раскрыла, почему осень — идеальное время для бега

Врач Ольга Джгаркава объяснила россиянам, как правильно начать бегать этой осенью, чтобы гарантированно укрепить иммунитет к зиме.
С наступлением осени люди обычно двигаются меньше: световой день сокращается, холодает, часто идут дожди – всё это подталкивает перейти в режим экономии энергии. Но с точки зрения адаптации организма и укрепления здоровья именно этот сезон физиологи считают наиболее подходящим для начала регулярных пробежек. Об этом рассказала врач физической реабилитационной медицины Северного ГМУ Минздрава России Ольга Джгаркава, передает телеканал "Саратов 24".
Чем полезны осенние пробежки?
- В прохладную погоду организму проще плавно привыкнуть к физической активности, а вероятность перегреться во время тренировки становится ниже.
- Бег способствует выработке эндорфинов, дофамина и серотонина – веществ, которые влияют на настроение и помогают легче справляться со стрессом.
- Регулярные пробежки трусцой с умеренной нагрузкой также усиливают активность иммунных клеток.
Как начать тренироваться и не навредить себе?
- Если человек раньше не занимался спортом, слишком интенсивное начало может обернуться микротравмами связок и перетренированностью.
- До пробежки необходимо хорошо размяться, а после занятия – сменить одежду, если она пропиталась потом.
- На первых порах лучше чередовать интервалы: 2 минуты бежать в лёгком темпе, затем 2 минуты идти быстрым шагом. Начальная продолжительность занятия – 15–20 минут, оптимальная частота – 2–3 раза в неделю.
Что надеть на пробежку?
- Для занятий осенью подойдёт комфортная спортивная обувь, которая хорошо сцепляется с поверхностью.
- Вещи должны укрывать от ветра и сырости, но слишком утепляться не стоит – это может привести к перегреву.
- Защититься от холода также помогут тонкая шапка или повязка и перчатки.
Как отметила медик, пробежки осенью позволяют предупредить гиподинамию, депрессивные состояния и респираторные заболевания. Если наращивать нагрузку постепенно, грамотно подбирать экипировку и не забывать о восстановлении, можно создать запас здоровья на всю зиму, подытожила эксперт.