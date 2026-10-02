Выдавала себя за тибетского монаха и выманила 10 млн: екатеринбургская нумеролог избежала колонии

В Екатеринбурге вынесен приговор 34-летней нумерологу. За девять месяцев она выманила 10 млн рублей у клиентки и ее отца. Мошенница обещала 30-летней девушке помощь через "тибетских монахов".

– Нумеролог заверила, что держит связь с тибетскими монахами и может помочь девушке справиться с "давлением со стороны отца", – передает "КП-Екатеринбург" слова источника.

Для контроля над жертвой мошенница создала фейковые аккаунты монаха и юриста. Она получила от девушки 8,5 млн рублей за духовные практики. Позже аферистка начала вымогать деньги, заявив, что если их не будет, то смерть настигнет ее отца.

У самого мужчины аферистка выманила еще 1,5 млн рублей. Эти средства якобы шли на погашение кредитов дочери.

В пятницу, 2 октября, суд признал девушку виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она избежала реального срока и получила 3 года исправительных работ. Суд также обязал осужденную выплатить 550 тысяч рублей моральной компенсации пострадавшим.