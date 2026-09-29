Ущерб в 300 000: хитрая одноклассница обчистила кузбассовца ради казино

В Новокузнецке полицейские по горячим следам задержали мошенницу, похитившую деньги у бывшего одноклассника ради ставок в казино.

Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть отдела полиции "Кузнецкий" УМВД России по Новокузнецку обратился 22-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный обманным путём похитил у него деньги. Сумма ущерба – около 300 000 рублей.

После чего полицейские выяснили, что потерпевшему в соцсети написал якобы бывший одноклассник. В течение 10 дней он просил у новокузнечанина деньги в долг. Доверившись, заявитель оформил пять микрозаймов и перевёл деньги на указанный собеседником счёт.

Спустя некоторое время потерпевший позвонил знакомому и выяснил: тот в деньгах не нуждался, сообщений не отправлял, да и аккаунта в соцсети у него нет.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую.

– Ею оказалась 22-летняя бывшая одноклассница потерпевшего, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские выяснили: злоумышленница создала аккаунт от имени школьного знакомого, с которым училась в одном классе, и обманом похитила деньги. Потратила она их на ставки в казино и личные нужды.

Следователь отдела полиции "Кузнецкий" возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы.

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