Москва велела ещё сильнее повысить цены на ЖКХ в Кузбассе – рекорд страны

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал 24 сентября распоряжение о внесении изменений в документ, который предусматривал повышение средних цен на коммуналку в нескольких регионах. Решение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

– В позиции, касающейся Кемеровской области – Кузбасса, цифры "12" заменить цифрами "19,8", – сказано в распоряжении.

Таким образом, с 1 октября 2026 года коммунальные услуги в среднем по Кузбассу вырастут не на 12%, как предусматривало распоряжение от 25 ноября 2025 года, а почти на 20%.

Решение о дополнительном повышении цен коснулось ещё пяти регионов – Бурятии, Марий Эл, Якутии, Кубани и Волгоградской области. При этом в Кузбассе рост самый большой.

Распоряжение вступило в силу со дня публикации.

Ранее мэрия подсчитала, как в Кемерове вырастет квартплата с 1 октября.