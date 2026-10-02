Секреты тихой охоты: где в лесу прячутся отборные рыжики

Первые рыжики появляются в июле, а заканчивается их сезон с приходом устойчивых октябрьских заморозков. Точное время плодоношения при этом определяется погодой и особенностями климата конкретного региона, пишет NewsNN.

В южных районах России эти грибы порой можно встретить уже в последних числах июня. Для средней полосы пик сбора обычно выпадает на август–сентябрь. На севере рыжики продолжают появляться даже в октябре, если погодные условия остаются благоприятными.

Отыскивая рыжики, прежде всего присматривайтесь к участкам с хвойными деревьями. Эти грибы образуют симбиоз с елями, соснами и прочими хвойными породами. Впрочем, ограничиваться только хвойниками не нужно: рыжики попадаются также в лесах смешанного типа.

Наиболее удачными считаются молодые посадки, тогда как в старых лесных массивах рыжики появляются не слишком охотно.

Как отыскать рыжики в лесу:

1. Прежде всего обследуйте молодые сосновые посадки, особенно участки с песчаным грунтом.

2. В еловом лесу присматривайтесь к земле под опавшей хвоей: грибы часто сливаются с ней и остаются почти невидимыми.

3. Осматривайте участки, куда хорошо проникает солнце: опушки, просеки, поляны и обочины лесных троп.

4. Не обходите стороной возвышенные места – они получают больше солнечного света, поэтому условия для грибов там обычно подходящие.

5. Найдя один рыжик, тщательно проверьте всё вокруг. Эти грибы часто появляются компаниями, и поблизости наверняка могут оказаться другие экземпляры.

6. Планировать поход за рыжиками лучше спустя 2–3 дня после тёплого дождя.

Важный момент: искать рыжики возле автомобильных дорог или промышленных предприятий бессмысленно – они растут лишь в экологически чистых посадках.

Сейчас российские леса богаты не только рыжиками. Например, в лесах Подмосковья началась вторая волна опят. Октябрьские прохладные ночи и влажная почва создали отличные условия для их роста. Опытный грибник Владимир Жарков в беседе с REGIONS.Ru дал два главных совета для успешного сбора:

Ищите грибы не только на старых пнях.

Тщательно проверяйте лес: урожай распределен неравномерно, и пустая поляна часто соседствует с грибным местом.

Часто хороший результат дают старые лесные дороги, опушки и края вырубок, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".