Хоккеисты "Торпедо" нанесли поражение московскому "Динамо" в матче КХЛ

Нижегородское "Торпедо" 1 октября одержало победу над московским "Динамо" со счетом 3:1. Игра КХЛ прошла на "ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышева".

Уже на четвертой минуте хозяев вывел вперед Ник Меркли. На 13-й минуте Антон Сизов забросил ответную шайбу, а еще через четыре минуты Даниил Журавлев обеспечил "Торпедо" преимущество в счете. Точку в матче поставил Сергей Гончарук: во втором периоде, на 26-й минуте, он упрочил успех нижегородской команды.

Ранее, 28 сентября, в игре регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" на "Волга-Арене" проиграло уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 0:3. Об этом пишет NewsNN.