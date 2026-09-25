«Автомобилист» потерпел поражение от «Северстали» в четвёртом матче КХЛ подряд

Матч, прошедший в Череповце, закончился победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). У "Северстали" по две шайбы забросили Денис Ян (6-я и 58-я минуты) и Никита Попугаев (40, 57), ещё один гол записал на свой счёт Данил Веряев (21). За "Автомобилист" отличились Кейл Клэг (5) и Александр Кадейкин (49), передает издание Prognozist.ru.

С 7 очками "Северсталь" вышла на восьмую позицию в таблице Западной конференции. "Автомобилист", набравший 6 баллов, располагается на восьмом месте Восточной конференции и проигрывает уже четвёртую встречу подряд.

26 сентября "Автомобилист" проведёт выездной матч против московского "Спартака", а "Северсталь" в тот же день дома сыграет с "Сочи". Об этом пишет РИА "Новости".