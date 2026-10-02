В Кузбассе диверсант готовил железнодорожную катастрофу

По предварительным данным, кузбассовец через популярный мессенджер связался с неизвестным ему человеком, не разделяющим политику действующей власти РФ, который предложил совершить диверсию. Деньги на необходимые материалы и инструменты житель Белова получил от него.

– 04.09.2026 он совершил взлом и поджог батарейного шкафа входного светофора, разрешающего приём поезда с пути, идущего не по главному направлению, станции Белово, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Однако довести задуманное до конца ему не удалось.

Кузбассовца задержали 1 октября. В тот же день ему предъявили обвинение в подготовке диверсии группой лиц. Уже 2 октября его отправили в СИЗО. Под стражей молодой человек будет находиться до 1 декабря.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове ФСБ задержала спонсора террористов.