Культурная программа для Канье Уэста: куда организаторы отмененного шоу хотели сводить рэпера

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге официально отменены. Организатор шоу, компания Say Agency, так и не подписал договор с площадкой "Газпром Арена", а их планы показать звезде красоты Северной столицы были сорваны. Агентство готовило культурную программу, в которую входили посещение Эрмитажа, прогулка по Дворцовой площади и поездка в Петергоф. Об этом изданию "КП-Петербург" рассказали в самом агентстве еще до отмены шоу.

– Канье очень интересуется искусство, мы хотим показать ему архитектуру императорской России, обязательно включим в список мест Эрмитаж и прогулку по Дворцовой площади. Если артист найдет время приехать раньше на день, то запланируем поездку в Петергоф. Все будет зависеть от графика артиста и петербургской погоды, – обещал тогда журналистам PR-менеджер Say Agency.

В среду, 30 сентября, организаторы окончательно подтвердили отмену выступлений. Сейчас полиция проверяет Say Agency на предмет мошенничества. Поводом послужили два заявления от обманутых фанатов. По оценкам экспертов, потенциальная выручка агентства от продажи билетов могла составить около 3 млрд рублей.