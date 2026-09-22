Локомотив снес квадроцикл на ж/д путях в Кузбассе – жуткие подробности

ЧП произошло вечером 21 сентября на железнодорожном перегоне станций Плотниково – Нацмен в Кузбассе. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции.

Прибывшие транспортные полицейские установили, что водитель квадроцикла решил переехать железнодорожные пути вне оборудованного переезда. Однако внедорожная техника застряла прямо на рельсах.

– Машинист применил экстренное торможение, однако наезда поезда на колесную технику избежать не удалось, – сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В отношении водителя составили два административных протокола. Его привлекли к ответственности за нарушение правил проезда через железнодорожные пути и управление транспортным средством без права управления. Теперь кузбассовцу грозит лишение права управления транспортом на срок до шести месяцев.

Сам квадроцикл поместили на спецстоянку.

– Кемеровская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, – подчеркнули в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее мы писали о том, что кузбассовцы у ж/д путей встретили медведя и до жути его напугали.