«Путёвка на приговор»: у россиян стал популярен судебный туризм

Включить детективный сериал – милое дело. А если хочется эмоций поострее: тайны, интриги и расследования, но не по телевизору, а в реальной жизни? Идти за впечатлениями в тёмные переулки не нужно – путь за зрелищем лежит в здание суда, куда любой желающий может прийти на разбирательство. Такие походы называют судебным туризмом, сообщает КП-Новосибирск.

Агентства такими турами не промышляют, да и предсказать, что произойдёт на заседании, не всегда возможно. Ориентироваться помогает резонанс: вокруг громкого дела закипают страсти, а адвокаты подсказывают, когда и куда прийти. Так было с делами бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и "королевы марафонов" Елены Блиновской – оба собрали публику в зале суда.

Главное, чтобы дело было спорным и острым. Именно неоднозначность решения впервые привела на заседание собеседницу "КП": судья отпустила под домашний арест мажора, убившего одноклассницу.

"Решение обжаловали, дело рассматривали снова, и в суд пришли многие неравнодушные. Это даёт очень большие эмоции", – делится она.

Адвокаты порой рады слушателям.

"Мне комфортнее, когда на процессе есть слушатели: это дисциплинирует и судью, и меня самого, – говорит адвокат Нарек Петросян. – Вы видите, что суд – не страшное место, а рабочий механизм".

Рады посторонним не всегда.

"Гулять по коридорам суда проблематично: приставы контролируют помещения, все граждане идентифицированы, – комментирует юрист Инесса Рябинина. – Судья попросит показать паспорт. Но ваше право заканчивается там, где начинается право другого: участники процесса могут ходатайствовать о закрытом заседании".

Как попасть на заседание

Узнать о процессах можно на сайтах судов, в разделе "Судебное производство".

Идти нужно с паспортом; газовый баллончик или травматический пистолет придётся оставить.

Если людей немного, судья обратит на вас внимание – ответьте, что пришли в роли слушателя.

Не делайте селфи и не ведите эфир.

Помните: суд – разбирательство вокруг чьих-то проблем и трагедий.