Ущерб более 300 тысяч: в Кузбассе раскрыли схему с топливом

По данным Объединённого пресс-центра судов Кемеровской области, мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Речь о растрате – то есть хищении имущества, которое ему доверили. Причём он использовал своё служебное положение, а сумма оказалась крупной.

Как выяснил суд, работник распорядился вверенным ему дизелем по своему усмотрению. Всего он присвоил 7 815 литров топлива. Стоимость этого объёма – 333 934 рубля 95 копеек.

– Топливо хранилось на топливном складе Базы и принадлежало потерпевшей организации, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Дальше мужчина передал чужое топливо третьему лицу. За это он получил вознаграждение – 462 тысячи рублей. Сделал он это, заправив бензовоз. В итоге организация потеряла имущество на крупную сумму.

В зале суда подсудимый полностью признал вину.

Суд учёл характер и степень опасности преступления, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. Мужчину признали виновным и назначили наказание по статье Уголовного кодекса.

На момент публикации приговор в силу ещё не вступил.