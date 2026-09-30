В Кемерове отменят бесплатный проезд для пенсионеров - с какого числа

Согласно областному закону № 21-ОЗ, пенсионеры могли бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом в Кемерове с 1 мая по 1 октября – с понедельника по четверг.

После окончания действия льготы проезд для пенсионеров по "Транспортной карте пенсионера" будет стоить 21 рубль. Карта действительна при предъявлении пенсионного удостоверения.

– Также к транспортной карте пенсионера можно подключить проездной – на сутки, неделю или месяц, тогда в выбранный период можно будет ездить неограниченное количество раз в автобусах, троллейбусах и трамваях, – сообщает мэрия Кемерова.

Уточняется, что "Транспортную карту пенсионера" можно приобрести на Летнем вокзале по адресу: проспект Ленина, 90/4. Информация обо всех местах продажи транспортных карт размещена на сайте УЕЗТУ.

Ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск.