"Зажало кабиной": тракторист погиб в жутком ДТП в Кузбассе

Авария произошла вечером в мае прошлого года на 109-м километре автодороги "Кемерово – Новокузнецк". Столкнулись грузовик Scania с полуприцепом и трактор "Беларусь-82.1", который на жесткой сцепке перевозил картофелеуборочный комбайн.

Водитель фуры не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди транспорта и врезался в сельхозтехнику.

– В результате 23-летний водитель трактора оказался зажат кабиной и получил травмы, несовместимые с жизнью, – сообщает полиция Кузбасса.

В итоге 42-летнего кузбассовца признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Суд назначил ему 2 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о ДТП с участием дикого зверя – лось разнёс в хлам авто и погиб.