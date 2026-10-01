В Кузбассе дикий лось разнёс в хлам авто и погиб - что с водителем

Госавтоинспекция Кузбасса рассказала о свежем ДТП с животным. По их данным, 30 сентября в 20:35 на 50-м километре трассы "Кемерово – Новокузнецк" 41-летний водитель Kia Rio сбил лося. Животное внезапно выскочило на проезжую часть.

– В результате чего автомобилю причинен материальный ущерб, животное погибло, – отметили в ГИБДД Кузбасса.

А ещё ведомство привело общую статистику. С начала года на дорогах Кузбасса зарегистрировали 292 наезда на животных. В этих авариях 2 человека погибли, ещё 14 получили травмы.

Чаще всего такие ДТП случаются на загородных дорогах и преимущественно в тёмное время суток.

Госавтоинспекция призывает всех участников движения быть внимательными и осторожными. В первую очередь – обращать внимание на дорожные знаки, которые предупреждают о возможном появлении животных. Это самые опасные участки.

По возможности стоит избегать движения в условиях плохой видимости. Также важно следить за стеклоочистителями и состоянием лобового стекла – так обзорность остаётся наилучшей. А для усиления светового потока советуют использовать противотуманные фары вместе с ближним или дальним светом.

Если животное уже появилось на дороге, нужно принять все возможные меры, чтобы замедлиться или полностью остановиться. А скорость лучше снижать заранее – особенно рядом с деревьями и кустарниками.

Ранее VSE42.RU сообщал, что делать водителю, если встретился лось. Тогда ГИБДД Кемерова давала советы автомобилистам.