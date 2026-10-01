Данные расходятся: что в Кузбассе на самом деле с ценами на бензин

По данным Кемеровостата, за неделю в регионе изменились цены на автомобильное топливо.

В среднем литр АИ-92 не поменялся в стоимости и остался на уровне 69,67 рубля, АИ-95 подешевел на 0,2% (до 76,32 рубля), АИ-98 и выше – подорожал на 1,3% до 106,10 рубля, а дизельное топливо – подешевело на 1% до 81,65 рубля.

Указанные числа значительно отличаются от тех, которые утром в четверг опубликовало областное министерство промышленности и торговли. Ведомство говорило, что за неделю 92-й и 95-й резко подешевели на 3 рубля.

Как пояснили в министерстве сайту VSE42.Ru, всё дело в методах расчёта.

– Мы ведём учёт цен на бензин на основе данных Минэнерго РФ, которые учитывают средний чек из базы данных ФНС. У Кемеровостата другая методика, – пояснили в минпромторге.

На независимых мониторингах тоже другие данные. 2gis показывает, что в Кемерове на "Газпромнефти" 92-й стоит 62,37 рубля, 95-й – 67,22 рубля. Это столько же, сколько было в середине сентября. На "Тебойле" литр стоит 89 и 94 рубля соответственно, суммы тоже не изменились.

Напомним, министерство сообщало, что цены на горючее в Кузбассе поползли вниз благодаря соглашению между правительством региона и независимыми операторами.