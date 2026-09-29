Что придумали кузбасские кардиологи: аналогов в России нет

Кузбасские кардиологи разработали уникальную программу профилактики повторных инфарктов. Об этом сообщили областные власти.

Учёные-кардиологи из НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерове завершили пятилетнее исследование. Оно было посвящено реабилитации пациентов после инфаркта. Главный практический итог – программа "Время сердцу". Аналогов в России у неё нет. О своих наработках специалисты рассказали во Всемирный день сердца, который отмечается 29 сентября.

– Наши кардиологи в очередной раз доказали, что кузбасская научная медицинская школа по праву считается одной из сильнейших в стране, – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

По его словам, "Время сердцу" – стратегически важный проект, который реально помогает людям жить без ограничений и возвращаться к полноценной жизни. Губернатор подчеркнул, что развитие таких практик делает медицинскую помощь доступнее и ориентированной на человека – с постоянной поддержкой и понятным сопровождением. Власти будут поддерживать подобные исследования.

Программу разработала старший научный сотрудник и практикующий врач-кардиолог, доктор медицинских наук Дарья Седых. Это дистанционная система поддержки пациентов, перенёсших инфаркт. Главная задача – не оставить человека после выписки один на один с болезнью.

Участник получает понятные объяснения: как принимать лекарства, контролировать давление, пульс и холестерин, как менять образ жизни. Связь с врачами идёт через мессенджер – можно задать вопрос и получить ответ без визита в поликлинику. Для отдалённых территорий Кузбасса, где попасть к кардиологу сложно, такой формат стал настоящим прорывом.

Сегодня программа работает в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере имени академика Л.С. Барбараша и Алтайском краевом кардиологическом диспансере.

"Время сердцу" родилось прямо во время врачебных дежурств. Пациенты после выписки оставались без ответов на вопросы. Врачи перевели сложный язык на понятный и запустили канал в мессенджере. Участники программы стали чаще ходить к кардиологу, больше двигаться, меньше нервничать и пересмотрели режим питания. Главный итог – повторных экстренных госпитализаций стало заметно меньше.