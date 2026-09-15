В старейшем районе Кемерова возник небоскрёб

Первый 15-этажный дом в Кировском районе Кемерова подходит к финишу. Он строится на улице Рекордной. Об этом сообщила администрация города.

Из открытых источников известно, что в конце XIX – начале XX века небоскрёбами называли дома всего в 10–20 этажей. В Кировском районе такие высотки ещё не строили – 15 этажей здесь впервые.

Многоэтажка уже полностью возведена. По данным мэрии, сейчас идёт финишная отделка мест общего пользования и чистовые работы в квартирах. А для второго такого же дома уже получили разрешение и подготовили площадку.

Этот жилой комплекс решает важные социальные задачи. Около 70% квартир перейдёт в муниципальную собственность по контрактам с застройщиком. Квартиры площадью от 25 до 56 квадратных метров с отделкой под ключ получат кемеровчане, которые давно стоят в очереди – переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты. Остальные 30% квартир продаются.

– В течение ближайших двух недель все инженерные подключения будут завершены, и объект будет на 100% обеспечен необходимыми для функционирования энергоресурсами, – отметили в администрации города Кемерова.

Пока позволяет погода, строители активно благоустраивают двор. Техника уже выполнила вертикальную планировку и отсыпку нижних слоёв. В ближайшие дни начнут укладывать асфальт, устанавливать бордюры, малые архитектурные формы и детскую площадку. Озеленение и благоустройство завершат этой осенью, до холодов.

Сдать дом планируют до конца 2026 года. Второй дом построят уже в следующем году – и тогда территория преобразится полностью.