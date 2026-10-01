Ущерб 25,6 млн: угольные боссы ответят в суде за долги шахтерам

В Кузбассе прокуратура направила в суд уголовное дело о невыплате зарплаты. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области – Кузбасса.

Обвинительное заключение утвердили в отношении двух человек: 55-летнего фактического владельца компании и 44-летнего генерального директора угледобывающей организации. Их обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы.

Дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, с июля 2024 года по апрель 2025-го обвиняемые допустили долг по зарплате в 25,6 млн рублей перед 130 работниками организации. При этом деньги на своевременную и полную выплату у них были.

– В рамках уголовного дела на имущество организации стоимостью 40 млн рублей наложен арест, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Уголовное дело направили мировому судье судебного участка № 2 Центрального судебного района Прокопьевска для рассмотрения по существу.

Ранее VSE42.RU сообщал, что перед судом уже предстали руководители скандально известной беловской шахты "Инская" – их обвиняли в невыплате зарплаты 405 горнякам на 77 млн рублей и сокрытии более 106 млн от налоговой.