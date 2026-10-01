От неудачного угона до двух разбитых машин и украденного колеса: чем закончились пьяные приключения 14-летнего подростка и его друга в Якутии

Заречный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии возбудил уголовное дело в отношении двух молодых людей в возрасте 14 и 21 года. Их подозревают в том, что они по предварительной договорённости пытались угнать авто.

Как полагает следствие, в ночь на 3 сентября 2026 года нетрезвые приятели забрались через незапертую дверь в Toyota Cami и намеревались уехать на ней. Однако завершить начатое они не смогли, поскольку двигатель не завёлся. Молодые люди покинули место происшествия, но позднее полицейские установили их личности во время оперативных мероприятий.

По данным следствия, той же ночью молодые люди угнали ещё два автомобиля – Toyota Wish и Ниву, а также похитили колесо от машины. В результате аварий транспортные средства получили повреждения. Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу и проверяют возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности. 21-летнего подозреваемого обнаружили в соседнем районе, в ближайшее время его доставят к следователю. Для 14-летнего участника группы изберут меру пресечения в форме присмотра за несовершеннолетним. Об этом пишет КП-Якутия.

Ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщало, что в Сергиевом Посаде задержали местного жителя, который угнал машину своего собутыльника. Он похитил ключи от автомобиля, когда отводил приятеля домой после пьяного застолья.