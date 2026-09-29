В Сибири кровожадная школьница ударила ножом детей на игровой площадке

В столице Сибири девочка-подросток ударила ножом детей на игровой площадке, сообщает во вторник Shot.

– Ударила ножом детей 10 и 4 лет во время прогулки. Одного из пострадавших госпитализировали в реанимацию, ребёнка оперируют, – пишет тг-канал.

Силовики задержали кровожадную шкодницу и увезли в отдел. Оказалось, что девочка около шести месяцев лечилась после нападения с ножом на свою бабушку.

Baza приводит немного другой возраст пострадавших и сообщает, что у девочки раны на животе и спине, у мальчика – в области спины и таза. Также тг-канал сообщает, что всё произошло из-за уличной ссоры.

– 12-летняя девочка поругалась во дворе со школьницей, после чего та внезапно набросилась на неё с кулаками. Повалив соперницу на землю, нападавшая достала нож и нанесла несколько ранений, – сказано в публикации.

Там же говорится, что мальчик попался под горячую руку. После этого 14-летняя попыталась избить 12-летнюю кулаками и затем сбежала.

У мальчика поверхностные раны, его жизнь вне опасности. У 12-летней девочки, по предварительным данным "Базы", задеты жизненно важные органы.

Областное МВД подтвердило факт происшествия в Ленинском районе города.

– Предварительно установлено, что от действий 12-летней девочки пострадали несовершеннолетние 2015 и 2022 годов рождения, – сообщает полиция.

Девочку в сопровождении законных представителей доставили в отдел.