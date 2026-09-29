Билеты раскупили, а стадион молчит: что будет с деньгами фанатов Канье Уэста

Об этом "КП-Петербург" рассказала концертный менеджер Наталия Хомякова. По её словам, такое правило появилось в годы пандемии, когда выступления отменялись одно за другим: теперь организатор получает средства только после концерта, что страхует зрителей от потери выплат.

"Иногда промоутер может договариваться с билетным оператором о получении части денег заранее – например, чтобы покрыть расходы на организацию гастролей. Но основная часть всё-таки остаётся замороженной", – пояснила эксперт.

А вот гонорар, уже выплаченный артисту, изменить ничего не сможет.

"В случае срыва концерта по вине организатора или форс-мажора 100% гонорара остаётся у артиста. Так, по крайней мере, работают российские звёзды, не думаю, что у американцев что-то отличается", – заключила Хомякова. Иными словами, рэпер в любом случае получит своё.

Напомним, в августе объявили о двух концертах Канье Уэста в Северной столице. Билеты на "Газпром арену" разлетелись за несколько часов. Позже администрация стадиона заявила, что договор о проведении шоу не подписывала. Организаторы до последнего уверяют: выступление состоится, а все разногласия удастся уладить.