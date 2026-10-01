"Плиты вот-вот упадут": кузбассовцы в ужасе от капремонта крыши

Жители дома на улице Юргинской, 8 в Ленинске-Кузнецком пожаловались на ход капремонта крыши. Пост появился в группе "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во "ВКонтакте".

Автор утверждает, что стоимость ремонта составляет 7 млн рублей, а работы сейчас пытаются экстренно завершить перед приемкой объекта.

Особое возмущение у жителей вызвало состояние крыши. По словам автора публикации, новое покрытие и стяжка уже покрылись глубокими трещинами по всему периметру.

Также жители обратили внимание на бетонные плиты на чердаке.

– Плиты, которые вот-вот упадут – это тоже "по проекту"? Две бетонные плиты на чердаке уже критически провисли. Они могут рухнуть в любую минуту. Кто возьмет на себя ответственность, когда потолок упадет людям на головы на верхних этажах?! – написали в сообщении.

На претензии отреагировала администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа. Там заявили, что капремонт выполняется в соответствии с проектной документацией, подготовленной специализированной организацией. В проекте, в частности, предусмотрен вывод вентиляционных шахт и фановых труб за пределы кровли.

При этом администрация сообщила, что в адрес ООО "УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого" направлены письма с требованием организовать наблюдение за динамикой трещин и установить контрольные маяки на плите покрытия. Также управляющей организации поручено провести инструментальное обследование плиты, чтобы определить ее техническое состояние.

За ходом ремонта, по данным администрации, следят специалисты.

– По состоянию на 30 сентября работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по ул. Юргинская, д. 8, не завершены, – подчеркнули в мэрии.

Ранее редакция VSE42.RU писала о том, что у кемеровчан из уникального дома уже полгода течёт крыша.