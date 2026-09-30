У кемеровчан из уникального дома уже полгода течёт крыша – кто виноват и что делать

Жители кемеровского дома, который признан объектом культурного наследия, уже много месяцев живут с водопадами на чердаке. В прошлом году там капитально ремонтировали крышу, но в этом году она оказалась дырявой.
В Кемерове на улице Черняховского, 5 – рядом со Сквером искусств – уже полгода течёт крыша, рассказала жительница дома редакции VSE42.Ru. Горожанка пояснила, что в прошлом году ООО "Стройсервис ДСП" капитально отремонтировало кровлю. В июле того года работу закончили, РЭУ-21 приняло объект в эксплуатацию, и какое-то время всё было хорошо. Однако зимой начались бесконечные потопы.
– Вода с крыши стала затапливать чердак и нашу квартиру. Это как так надо было ремонт делать? Да ещё в объекте культурного наследия, – сокрушается собеседница.
С тех пор протечку в квартиру удалось устранить, однако вода продолжает проникать в чердак. Жители вынуждены подставлять ёмкости и регулярно их менять.
– Я просто в шоке от того, что весной это будет всё то же самое, всё те же протечки, всё те же вёдра с водой, – возмущается кемеровчанка.
Чтобы понять, кто виноват и что делать, мы обратились в областной Фонд капитального ремонта. Там пояснили в ответе на запрос, что к качеству работы компании "Стройсервис ДСП" претензий не было. Произошла протечка уже позже и ииз-за того, что управляющая компания не убирала наледь с крыши. Более того, во время очередного осмотра в сентябре этого года двери на чердак и слуховые окна были открыты и зайти мог кто угодно, места болтовых и гвоздевых соединений намокли, а на магистральном трубопроводе не оказалось изоляции, из-за чего нарушается температурный режим на чердаке.
– Ненадлежащая эксплуатация кровли привела к сдвигу болтовых соединений ограждения на кровле, что на сегодняшний день и является причиной намокания обрешётки чердачном помещении, – заключил Фонд.
Доводы РЭУ-21 о том, что виноваты ремонтники, были отклонены. Управляющую компанию обязали качественно следить за крышей и срочно закрыть двери на чердак, чтобы предотвратить проникновение посторонних.
Фонд также указал, что к объектам культурного наследия относится только фасад дома, а крыша – нет, потому её можно ремонтировать без дополнительного согласования.