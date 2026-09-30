У кемеровчан из уникального дома уже полгода течёт крыша – кто виноват и что делать

Чтобы понять, кто виноват и что делать, мы обратились в областной Фонд капитального ремонта. Там пояснили в ответе на запрос, что к качеству работы компании "Стройсервис ДСП" претензий не было. Произошла протечка уже позже и ииз-за того, что управляющая компания не убирала наледь с крыши. Более того, во время очередного осмотра в сентябре этого года двери на чердак и слуховые окна были открыты и зайти мог кто угодно, места болтовых и гвоздевых соединений намокли, а на магистральном трубопроводе не оказалось изоляции, из-за чего нарушается температурный режим на чердаке.

– Ненадлежащая эксплуатация кровли привела к сдвигу болтовых соединений ограждения на кровле, что на сегодняшний день и является причиной намокания обрешётки чердачном помещении, – заключил Фонд.

Доводы РЭУ-21 о том, что виноваты ремонтники, были отклонены. Управляющую компанию обязали качественно следить за крышей и срочно закрыть двери на чердак, чтобы предотвратить проникновение посторонних.

Фонд также указал, что к объектам культурного наследия относится только фасад дома, а крыша – нет, потому её можно ремонтировать без дополнительного согласования.