Замок-пятиэтажка в лесу: под Кемеровом продают за копейки необычный дом

Кирпичный пятиэтажный дом находится примерно в 17 километрах от Кемерова в СНТ "Строитель". В объявлении на популярном сайте он указан как коттедж "под самоотделку" и рассчитан на большую семью: внутри заявлены не менее 10 комнат.

Верхний этаж занимает мансарда, причем сразу с двух сторон. Также предусмотрены две террасы. При желании в доме можно установить лифт.

Участок площадью 11 соток находится рядом с лесом и вековыми елями, на границе с природоохранной зоной. Продавец отмечает, что соседей поблизости практически нет.

– Скважина с артезианской водой, проложены коммуникации под слив, яма забетонированная, – написано в объявлении.

За весь этот "замок" площадью 500 квадратов продавец просит 4,5 млн рублей.

Ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе выставили на продажу крошечную избушку почти за 9 млрд рублей.