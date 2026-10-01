Эвакуировано более 300 горняков: в Кузбассе приостановили работу шахты

Работа "Распадской" приостановлена после эвакуации 305 горняков, сообщает в ночь на четверг областное МЧС.
– Работа угольного предприятия приостановлена. Силами ВГСЧ в шахте осуществляется контроль газовой атмосферы, – сказали в МЧС.
От ведомства на шахту приезжали семь человек на одной единице техники.
Напомним, в ночь на среду на "Распадской" вспыхнул пожар, очаг которого находился в демонтажной камере. В тот момент под землёй находились 305 человек, их всех экстренно вывели на поверхность. Никто не пострадал.
Фото: VSE42.Ru / Stable Diffusion