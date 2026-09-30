В Кузбассе "король парковки" поставил на уши полгорода – в дело вмешалась мэрия

Жители Ленинска-Кузнецкого возмутились из-за огороженного участка во дворе дома №6/3 на улице Топкинской. Фотографии самодельной парковки 29 сентября появились в группе "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во "ВКонтакте".

– Что это за самовольно огороженный участок общего двора, так называемая "парковка", да ещё с цепью на замке? – поинтересовался автор публикации.

В комментариях горожане не скрывали своего возмущения. Одни предположили, что если одному человеку разрешено занимать часть двора под личную парковку, то вскоре каждый начнет отгораживать себе место.

– Давайте все начнут себе парковки отгораживать, и чё будет? В подъезде 10 машин и где мне машину ставить? – написал один из участников обсуждения.

Другие напомнили, что речь идет о территории общего пользования.

– Интересно, а землю вы купили или в аренду взяли? Не так то просто это, просто взять и занять муниципальное имущество под парковку, – прокомментировал кузбассовец.

На ситуацию отреагировала администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа.

– Информация направлена в управляющую компанию для разбирательства. О результатах сообщим 2 октября, – ответили в мэрии.

Напомним, ранее жители Ленинска-Кузнецкого жаловались на больших собак, которые разоряют курятники и съедают животных.