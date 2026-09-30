"Передавили курей и съели": "потрошители" вышли на охоту в Кузбассе – соцсети

В Ленинске-Кузнецком в районе старой Комсомольской автобазы бегают большие псы, которые разоряют курятники и стайки с животными. Информация об этом появилась сегодня, 30 сентября, в телеграм-канале "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112".

Очевидец также опубликовал фото, на котором, по его словам, одна из крупных собак несет в пасти маленького поросенка.

– У меня за два раза 18 курей передавили, некоторых съели, так что, если в нашем районе не знают, кто потрошители, то вот их фото, – написал автор публикации.

В комментариях одна из местных жительниц подтвердила, что тоже сталкивалась с подобным.

– У меня двухмесячных 10 поросят загрызли, белая собака большая похожа, – написала она.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что под Кемеровом собаки со зверофермы устроили кровавую охоту в СНТ.