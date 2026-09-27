Собаки со зверофермы устроили кровавую охоту в СНТ под Кемеровом

В кемеровских соцсетях начали расходиться посты о своре, сбежавшей со зверофермы и растерзавшей домашнего пса. Женщина из Берёзово требует разобраться в случившемся.

Как рассказывает сама подписчица, утром 26 сентября две хаски вырвались со зверофермы в Берёзово. Через лес они добрались до СНТ "Рябинка" и набросились на её собаку.

– Собаки играли с ней как с игрушкой, таскали её и никак не реагировали на воздействие взрослых людей, которые пытались вытащить животное из их пасти. Их били палками и руками, но они не останавливались, гнались как хищники и сбивались в стаю, – приводит слова женщины источник.

Итог нападения оказался страшным: у питомца прокусили живот и сломали хребет.

Но это, по словам подписчицы, не первый случай. Ранее те же псы накинулись на таксу в СНТ "Автомобилист" на 8-й Аллее. Хозяевам удалось отбить животное и отвезти в ветклинику, где ей наложили шесть швов. Выживет ли она – врачи пока не обещают.

– После того как таксу увезли в клинику, эти собаки дважды возвращались к дому, пока там никого не было, сидели и искали таксу, чтобы добить её, так как знали, что ранили, – комментирует произошедшее читательница.

Дальше, по рассказу женщины, начались странности. После нападения сотрудник зверофермы уговаривал семью забрать заявление и сулил компенсацию. Потом им сообщили, будто собак застрелили, и снова попросили отозвать бумаги. Но уже на следующий день, когда в звероферму позвонили с незнакомого номера, им заявили: собаки целы и невредимы, сидят в вольерах. В десять часов была кормёжка, ворота забыли закрыть – вот они и убежали.

Женщина просит провести проверку. Она предупреждает: на звероферме полно детей, а псы, однажды попробовавшие крови, прежними уже не станут.

В комментариях пользователи добавили, что хаски по генотипу близки к волку, как и все северные собаки, и дрессуре поддаются плохо – веками их выводили ради одной работы, таскать нарты. Другие вспомнили, что подобное уже случалось в прошлом году: тогда свора загрызла маленькую собачку.