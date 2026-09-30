Отчаянный дедушка в Кузбассе вырвался в ночь с миллионом в руках - зачем

Как сообщает полиция Кузбасса, мужчина обратился в дежурную часть отделения МВД России по Мыскам. Он сообщил, что неизвестные обманным путём похитили у него деньги.

– Сумма причиненного ущерба составила около 1 млн рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские восстановили картину. Сначала пенсионеру позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда. Под предлогом перерасчёта пенсии она уговорила мужчину назвать смс-код. Сразу после этого заявителю позвонил незнакомец, представившийся "сотрудником управления по политическому терроризму и политическому экстремизму". Он заявил, что работники "ведомства" перехватили попытку иностранного перевода со счёта пожилого мужчины. И убедил срочно передать накопления курьеру – якобы для "декларирования" в "счётной палате".

Поздно ночью пенсионер не дождался курьера дома и узнал у собеседника, что посыльный заблудился. Тогда мужчина вышел на улицу. Найдя незнакомца, который произнёс оговорённое кодовое слово "свобода", пенсионер передал ему наличные.

Понял он всё только тогда, когда лжеправоохранитель перестал отвечать на звонки. Тогда пожилой мужчина и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемых. Следователь отделения МВД России по Мыскам возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские просят граждан быть бдительными. Настоящие сотрудники правоохранительных, надзорных органов или банка никогда не запрашивают данные карты и не требуют переводить деньги. Не передавайте наличные неизвестным для "декларирования", "обмена" или "проверки подлинности". А ещё проведите беседы с пожилыми родственниками и напомните им о распространённых схемах мошенничества.

Ранее VSE42.RU сообщал, что кузбасские пенсионеры уже не раз попадались на уловки мошенников – и суммы ущерба порой достигали более 10 миллионов.