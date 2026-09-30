Везли тоннами из-за границы – свежая ягода заполонила Кузбасс

По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала сезона в регион поступило 21,7 тонны клубники, 7 тонн малины, 3,6 тонны черешни, 3,1 тонны ежемалины, 400 кг вишни и 236 кг смородины. Общий объем поставок составил 36 тонн.

Только 22 сентября из Киргизии в Кузбасс привезли 2,5 тонны свежих ягод. В партии было 1,4 тонны клубники, 900 кг малины, 160 кг смородины и 20 кг ежемалины.

Специалисты Россельхознадзора проверили груз по фитосанитарным сертификатам страны-отправителя. Кроме того, совместно с сотрудниками Западно-Сибирского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" они отобрали образцы для лабораторных исследований.

– По результатам исследований карантинные объекты не выявлены, – сообщает ведомство.

После получения результатов специалисты выдали документы, разрешающие продажу лакомства кузбассовцам.

Ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе обнаружили 8,5 тысяч тонн опасного зерна.