Запах ног вместо охраны: ветеринар раскрыл странную кошачью логику таскать котят в ботинки

После появления потомства кошка старается найти для малышей наиболее защищённый уголок. Иногда таким укрытием оказывается обувь одного из домочадцев. На первый взгляд её решение может показаться необычным. Но с позиции кошачьего восприятия в этом есть вполне понятная логика. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на блог ветеринара.

Чем объясняется такое поведение

Кошка ориентируется в окружающем пространстве прежде всего по запахам. С их помощью она определяет, какие места надёжны, а какие могут представлять угрозу. Обувь относится к самым насыщенным человеческим запахом вещам в доме, поскольку именно там он ощущается особенно сильно.

Когда питомица воспринимает одного из членов семьи как главного защитника, она пытается устроить котят в месте, где его запах наиболее заметен. Можно сказать, что таким способом кошка как бы привлекает этого человека к охране малышей.

Что делать, когда кошка переносит котят в обувь

Не стоит резко забирать или прятать ботинки. Из-за сильного волнения кошка может начать искать для потомства ещё более труднодоступное укрытие.

Из-за сильного волнения кошка может начать искать для потомства ещё более труднодоступное укрытие. Обустройте комфортное гнездо неподалёку от обуви выбранного ею человека. Знакомый запах поможет питомице успокоиться и быстрее принять новое место.

Знакомый запах поможет питомице успокоиться и быстрее принять новое место. Положите туда вещь, которую недавно носил "главный" член семьи, например футболку. Это сделает новое укрытие более надёжным в восприятии кошки.

Полезные рекомендации

Не пытайтесь силой заставить питомицу изменить решение. В первые дни после родов она особенно беспокойна, поэтому любое давление лишь повысит уровень стресса. Постарайтесь воссоздать условия, которые привлекли её изначально: помимо привычного запаха, кошке нужны тепло, тишина, полумрак и отсутствие постороннего внимания.

Убедившись, что подготовленное гнездо ничем не угрожает малышам, кошка начнёт пользоваться им сама. Подобные действия объясняются выраженным материнским инстинктом. Если проявить терпение и учитывать особенности кошачьего поведения, новоиспеченной маме будет спокойнее, а котята останутся под надёжной защитой.