Мурчат, но любят как собаки: 5 самых преданных пород кошек, которые заменят вам пса

Мечтаете о домашнем любимце, но не хотите дважды в день выходить на прогулку, заниматься дрессировкой и постоянно устраивать активные развлечения? Выход прост: присмотритесь к породам кошек с "собачьими" чертами. Их представители крепко привязываются к людям, преданно сопровождают хозяина по дому и по-настоящему тоскуют, оставшись одни. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.

Ориентальная

Необычные кошки с огромными ушами и выразительным взглядом год от года становятся всё популярнее. Хозяин для ориентала – самый важный человек на свете. Такой питомец старается как можно больше времени находиться рядом с домочадцами. Благодаря общительному нраву ориенталы легко находят общий язык и с собаками, и с другими кошками.

Абиссинская

Предки этих мурлык родом из далёкой Эфиопии. Абиссинцы словно рождены для общения с людьми: они активно вовлекаются в семейные дела и тяжело остаются в одиночестве. Развитый интеллект помогает им быстро разучивать разные трюки. Эти кошки чутко улавливают настроение хозяина и готовы утешить его мягким мурлыканьем.

Мейн-кун

Статные мейн-куны отлично подходят на роль семейных компаньонов. Как правило, среди домочадцев они выделяют одного человека и безоговорочно признают его авторитет. С ребёнком мейн-кун охотно подружится и с удовольствием примет участие в весёлых играх. К остальным домашним животным представители породы относятся спокойно и обычно хорошо с ними ладят.

Рагамаффин

За милую внешность и удивительно добрый нрав этих кошек нередко сравнивают с херувимами. Рагамаффины не любят конфликтовать, а больше всего обожают уютно устраиваться на коленях у хозяина. Они нежные, добродушные и доверчивые, хотя иногда с удовольствием проказничают. Из них получаются замечательные компаньоны, быстро налаживающие контакт с людьми.

Рэгдолл

Из-за пониженного мышечного тонуса представитель породы расслабляется на руках и буквально становится мягким. Именно поэтому рэгдолл переводится как "тряпичная кукла". Эти кошки отличаются спокойствием, общительностью и дружелюбием, а агрессивное поведение им несвойственно. С детьми они ладят превосходно, но ребёнку важно сразу объяснить, что перед ним живой питомец, а не игрушка, поэтому обращаться с ним следует аккуратно.