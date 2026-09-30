В Кузбассе водитель вылетел с дороги во время погони от ДПС – видео

В Шерегеше инспекторы ДПС заметили автомобиль Ford Focus во время патрулирования и потребовали водителя остановиться. Однако тот проигнорировал сигнал и попытался скрыться от полицейских.

Уехать далеко не удалось: во время движения мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги.

– Сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля находился 25-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, а именно – запахом алкоголя изо рта, – сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Освидетельствование показало 0,69 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый показатель.

В итоге на водителя составили административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ford Focus поместили на спецстоянку.

Напомним, ранее в Новокузнецке байкер попал в аварию при попытке уйти от погони – видео момента появилось в соцсетях.