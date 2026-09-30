В Кузбассе водитель вылетел с дороги во время погони от ДПС – видео

В Шерегеше 25-летний водитель попытался скрыться от полицейских, но не справился с управлением и съехал с дороги.
В Шерегеше инспекторы ДПС заметили автомобиль Ford Focus во время патрулирования и потребовали водителя остановиться. Однако тот проигнорировал сигнал и попытался скрыться от полицейских.
Уехать далеко не удалось: во время движения мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги.
– Сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля находился 25-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, а именно – запахом алкоголя изо рта, – сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.
Освидетельствование показало 0,69 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый показатель.
В итоге на водителя составили административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Ford Focus поместили на спецстоянку.
Напомним, ранее в Новокузнецке байкер попал в аварию при попытке уйти от погони – видео момента появилось в соцсетях.