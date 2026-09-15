Происшествия

В Кузбассе байкер жёстко упал при попытке уйти от погони – видео момента

Минувшей ночью в Новокузнецке мотоциклист попал в аварию при попытке уйти от стражей порядка.

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В ночь на вторник в южной столице Кузбасса жёстко упал байкер, сообщает очевидец в тг-канале Gorodad.

На опубликованном видео запечатлено, как водитель мотоцикла на полной скорости проехал под мостом, потом повернул на мост и врезался в ограждение, после чего распластался на асфальте.

– Гнались за типом, видимо, в ограждение влетел, лежал без сознания. Реанимация минут через 10 приехала, – сказал очевидец.

В Кузбасском центре медицины катастроф сайту VSE42.Ru сообщили, что пострадавшего увезли в больницу.

– Мужчина, 40 лет, в состоянии средней степени тяжести, – сказали в центре.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Видео: тг / gorodad
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