В Кузбассе байкер жёстко упал при попытке уйти от погони – видео момента

В ночь на вторник в южной столице Кузбасса жёстко упал байкер, сообщает очевидец в тг-канале Gorodad.

На опубликованном видео запечатлено, как водитель мотоцикла на полной скорости проехал под мостом, потом повернул на мост и врезался в ограждение, после чего распластался на асфальте.

– Гнались за типом, видимо, в ограждение влетел, лежал без сознания. Реанимация минут через 10 приехала, – сказал очевидец.

В Кузбасском центре медицины катастроф сайту VSE42.Ru сообщили, что пострадавшего увезли в больницу.

– Мужчина, 40 лет, в состоянии средней степени тяжести, – сказали в центре.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего.