Неочевидная профилактика инсульта: зачем невролог советует регулярно разгадывать кроссворды

Неврологи всё чаще с тревогой отмечают, что инсульт возникает у всё более молодых людей, причём причины могут быть самыми разными. Главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Московской области рассказал в беседе с "Радио 1", что инсульт может произойти даже у ребёнка шести или девяти лет. По словам врача, до 20–25 лет это состояние способно развиться на фоне нарушений в работе эндокринной системы, генетических патологий или приёма препаратов.

Специалист объяснил, как скорректировать питание и тренировать мозг, чтобы уменьшить вероятность инсульта.

– Здесь поможет средиземноморская диета: здоровое питание с минимумом жареного и острого. Исключаем алкоголь, не переедаем, дробим приемы пищи, – отметил врач.

Не менее важно поддерживать когнитивные способности – память и умение усваивать новую информацию. Для этого можно разгадывать кроссворды, учить иностранные языки, читать научно-популярные книги и принимать участие в различных викторинах.

Кроме того, как подчеркнул невролог, необходимо регулярно проходить диспансеризацию: она помогает оценить общее состояние организма и своевременно обнаружить факторы риска. Следует сдавать анализы крови, проверять гемоглобин и липидограмму, а также делать ЭКГ и УЗИ сосудов шеи, сообщает Om1 Новосибирск.