Думали, что ветрянка бывает только раз в жизни? Врачи раскрыли пугающую правду о повторном заражении и внезапном риске инсульта

Как рассказал медик в беседе с NEWS.ru, повторное заражение ветрянкой возможно при слабой иммунной защите. При этом, как уточнил специалист, происходит такое исключительно редко.

– Считается, что ветрянкой болеют один раз и на всю жизнь. Однако есть случаи, когда люди повторно заболевают, потому что у человека низкий иммунитет. Но это один случай на миллион. Контакт с ветряной оспой всегда приводит к 100% заболеваемости, и чаще всего она встречается в детских учреждениях, – сказал врач.

Взрослые переносят такие инфекции намного тяжелее, так что относиться к этому легкомысленно не следует, чтобы не оказаться на больничной койке, передает REGIONS.Ru.

До этого стало известно, что в Великобритании четырехлетняя девочка перенесла инсульт после ветряной оспы. Медики объяснили, что вирус способен воздействовать на сосуды и провоцировать воспаление артерий, из-за чего возрастает вероятность нарушения кровоснабжения головного мозга.