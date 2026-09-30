Нажился на людях: в Кузбассе судят хитрого директора за ущерб в 170 млн

По данным областной прокуратуры, перед судом предстал бывший директор коммерческой организации из Междуреченска. Его признали виновным по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, а также по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража.

Как установил суд, с января 2015 года по октябрь 2020-го мужчина, занимая должность директора, похищал деньги граждан. Он рассказывал знакомым и жителям города о своей якобы успешной предпринимательской деятельности и привлекал их средства на развитие бизнеса. За пользование чужими деньгами обещал выплачивать проценты.

Люди доверяли и оформляли для него кредиты, брали в долг разные суммы, продавали имущество. А "дивиденды" одним кредиторам он выплачивал за счёт денег, поступивших от других инвесторов.

Так мужчина создал и долго поддерживал систему, которая по сути была финансовой пирамидой. Удовлетворить требования всех кредиторов при такой схеме невозможно.

– Установлены 13 потерпевших, которым обвиняемый причинил ущерб на общую сумму свыше 170 млн рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Кроме того, в ноябре 2020 года мужчина похитил с кредитной карты знакомой 9 тысяч рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 3 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали возместить потерпевшим причинённый ущерб.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове вынесли приговор двоим мужчинам, обвиняемым в 32 эпизодах мошенничества и даче взятки.