Кузбассовец совершил 32 преступления на 18 млн и не сел в тюрьму: подробности

Центральный районный суд в Кемерове вынес приговор двоим мужчинам, которых обвиняли в мошенничестве и даче взятки.

По данным ведомства, всего фигурантам вменили 32 преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Как установил суд, с 2021 по 2023 год эти люди действовали в составе организованной группы вместе с другими лицами. Схема была простой: они заключали договоры между организацией, которая управляла крупнейшими спортивными объектами Кузбасса, и подконтрольными юрлицами. Деньги перечислялись якобы за организацию и проведение спортивных мероприятий – хотя на деле никаких условий договоров подрядчики не выполняли. Так они похитили больше 18 млн рублей.

Кроме того, один из фигурантов дал взятку должностному лицу через посредника. Взятка была за то, чтобы при проведении закупок для его юрлица создали благоприятные условия – и в дальнейшем заключили договоры на оформление площадок для различных мероприятий.

Суд признал обоих подсудимых виновными. Одному назначили 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 6 млн рублей.

– В отношении второго подсудимого назначил наказание в виде штрафа в размере 12 миллионов рублей, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Также частично удовлетворили исковые требования на общую сумму около 18 млн рублей.

Приговор в силу пока не вступил.