Завоют сирены: кемеровчан предупредили о важном

В Кемерове 7 октября с 10:30 до 11:10 завоют сирены. Громкий сигнал прозвучит в городе в рамках плановой проверки системы оповещения населения.
– После этого информация о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации будет передаваться по радио, телевидению, проводным сетям и местным трансляционным каналам, – рассказали в городской мэрии.
В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям попросили жителей сохранять спокойствие. Звучание сирен связано исключительно с технической проверкой системы.
Напомним, ранее администрация Кемерова показала, как преображается историческая набережная города. Масштабная реконструкция уже подходит к концу.