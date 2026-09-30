Завоют сирены: кемеровчан предупредили о важном

Как подготовить дачу к зиме - 8 коварных ошибок, которые уничтожат любимый участок Подготовка дачи к зиме — это не только уборка опавших листьев и закрытие калитки до весны. Все намного сложнее. Впереди морозы, снегопады и ветра. И многие по весне рискуют обнаружить лопнувшие трубы, протечки, плесень и погибшие посадки. Многие проблемы из-за ошибок самих владельцев. Восемь типичных ошибок дачников при подготовке к зиме – в материале VSE42.Ru.