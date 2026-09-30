Мрамор и панорамные балконы: как преображается историческая набережная Кемерова - фото

В Кемерове кипит работа на центральной лестнице исторической набережной. Об этом рассказали в администрации города.
По их данным, реконструкция уже подходит к концу. Специалисты собрали основу из полукруглых лестничных маршей. Рядом с ней строят панорамные балконы – по сути, смотровые площадки, откуда откроется вид на Томь.
Сейчас на объекте устанавливают перила. А крутой склон укрепляют габионами – это прочные сетки с камнями внутри, которые не дают грунту сползать. Параллельно рабочие занялись финальной отделкой ступеней мрамором и приводят в порядок территорию вокруг.
– Также ожидаем установку чугунного ограждения на участке у новой лестницы в его привычном виде, с повторением исторического узора, – сообщил глава города Кемерово Дмитрий Анисимов.
Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Рудничном бору Кемерова на месте разобранного аварийного корпуса возводят модульное здание Спортивной школы олимпийского резерва №3.