Мрамор и панорамные балконы: как преображается историческая набережная Кемерова - фото

В Кемерове кипит работа на центральной лестнице исторической набережной. Об этом рассказали в администрации города.

По их данным, реконструкция уже подходит к концу. Специалисты собрали основу из полукруглых лестничных маршей. Рядом с ней строят панорамные балконы – по сути, смотровые площадки, откуда откроется вид на Томь.

Сейчас на объекте устанавливают перила. А крутой склон укрепляют габионами – это прочные сетки с камнями внутри, которые не дают грунту сползать. Параллельно рабочие занялись финальной отделкой ступеней мрамором и приводят в порядок территорию вокруг.